TORINO, Vagnati offre Radonjic a Monza e Salernitana

"Toro, Vagnati offre Radonjic al Monza: 'Galliani lo vuoi?'. C'è anche la Salernitana" scrive Tuttosport. Nemanja Radonjic è in uscita e non rientra nei piani granata, il club lo ha offerto a diverse società. Dopo aver provato ad aprire una pista per il serbo a Salerno, Vagnati ha offerto l'ex Marsiglia anche al Monza di Adriano Galliani. Per adesso il Monza ha preso tempo.