TONALI, Viola ancora in corsa: ma ora vale 40 mln

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla di Sandro Tonali e dell'assalto che la Fiorentina ha dato al giocatore (prossimo avversario dei viola in campionato) nel corso dell'ultima estate: il centrocampista era e resta uno dei sogni nel cassetto della Fiorentina, visto che è l’astro nascente del calcio italiano. Per Tonali la Fiorentina sarebbe anche stata disposta ad arrivare a 30 milioni di euro pur di convincere Cellino ma la risposta è sempre stata negativa, per due motivi: il primo perché Sandro è un giocatore fondamentale e perderlo subito sarebbe stato un brutto colpo per le ambizioni di salvezza. Il secondo per una questione di mercato. Con un campionato di A alle spalle la valutazione a giugno sarà ancora più alta. A dire il vero proprio a fine agosto la Fiorentina ha di nuovo tentato un affondo ma senza esito. Tonali, se continuerà ad esprimersi su questi livelli, costerà sopra i 40 milioni. La Fiorentina sa bene che ha davanti tanti ostacoli (concorrenza di Juve, Milan, Napoli e tante big straniere) ma non per questo si tirerà indietro. Anzi è pienamente in corsa. Siamo solo ad ottobre ma le idee sono già chiare. I viola sono pronti a ingranare la quarta.