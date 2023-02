TIRRENO, La Viola ora è sulle spalle di Cabral

È come lo studente che alza la mano per offrirsi volontario per l'interrogazione e salva una classe intera in preda al panico. Il volontario di fronte al professor Vincenzo Italiano è Arthur Cabral, in questo caso pronto a prendersi la squadra viola sulle spalle e a trasportarla verso gli obiettivi della stagione. Che sono due belli concreti e rispondono ai nomi di Conference League e, soprattutto, Coppa Italia dove la formazione viola ha una vista privilegiata sulla finale (con tutto il rispetto e tutta l'attenzione che si deve alla Cremonese), ma forse il compito per cui si propone Cabral è anche quello di tirare fuori la Fiorentina da una situazione di classifica in campionato che provoca tanta delusione.Volontario perché è ovviamente preparato a dovere: garantiscono Braga ed Empoli. Un pallone ributtato giù dalla traversa, lo stacco per battere Satriano e di testa infilare la porta vuota dell'Empoli: i gol "semplici" sono quelli che raccontano veramente la forza di un centravanti che è dove dev'essere, che trasforma le cose impossibili in cose possibili: questo sta dimostrando di essere il numero 9 e questo lo rende il potenziale "salvatore" della Fiorentina, in campionato di sicuro, e trascinatore nelle Coppe. Lui non aspetta altro. A riportarlo è Il Tirreno.