TIFOSI VIP, Da Pupo a Beldì: "Ci divertiremo"

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio sono stati intervistati alcuni tifosi vip della Fiorentina per un commento sul nuovo proprietario viola Rocco Commisso. Comincia Enzo Ghinazzi, in arte Pupo: "Io il cavalier Commisso l'ho conosciuto a New York. Si andava a suonare nei suoi locali e allora, con rispetto, gli dico: presidente, la Fiorentina deve tornare a lottare per qualcosa che rappresenti Firenze, non per scamparla all'ultimo respiro. Mi auguro che lei sia un fantasista come lo è stato nei suoi successi e che ci porti a "segnare" piuttosto che a "sognare". Non voglio farmi i fatti suoi, un'imbeccata però gliela do: lei che è venuto alla luce in Calabria, non si affiderebbe ad un conterraneo? Perché un Ringhio (Gattuso, ndr) in fondo è sempre una buona idea". Poi c'è il commento di Paolo Beldì: "Sono entusiasta, come lo sono tutti i tifosi della Fiorentina, e in questo momento di svolta non mi dimenticato della famiglia Della Valle che cose buone le hanno fatte. Detto ciò, speriamo che Commisso ci faccia tornare grandi. Il tempo a disposizione non è molto, ma ho percepito la voglia di fare le cose per bene".