TIFOSI, Tutti i loro tormenti. E quella petizione...

La Nazione oggi in edicola parla anche di quello che è il malcontento dei tifosi della Fiorentina per la situazione della proprietà e della squadra. Per questo sui social network, tra una foto e l'altra della contestazione in Via Tornabuoni, tra i tifosi a prevalere è la rabbia. Tanto che è rispuntata la petizione per chiedere la cessione della società ai fratelli Della Valle, creata tempo fa ma che ieri ha ricevuto centinaia di ulteriori adesioni. Così come in molti annunciano di non voler rinnovare l'abbonamento la prossima stagione: c'è un grande clima di incertezza attorno alla Fiorentina.