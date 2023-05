TIFOSI, Tutti a Basilea: Firenze c’è. In Coppa Italia...

FirenzeViola.it

Come scrive La Nazione saranno circa 2mila i cuori viola che seguiranno la Fiorentina in Svizzera, quasi tutti concentrati nel settore ospiti (ma ce ne saranno alcuni anche in altri settori dello stadio). Nella partita d’andata i sostenitori svizzeri presenti al Franchi si sono fatti sentire per tutti i 90 minuti, i tifosi gigliati non vogliono essere da meno. I primi tifosi viola arriveranno già oggi a Basilea mentre la maggior parte arriverà domani. Molti hanno organizzato il viaggio con pullman, pulmini o auto private, pronti dunque ad affrontare le 7 ore (circa) necessarie per arrivare a destinazione. Alcuni arriveranno a Basilea nel pomeriggio di domani e ripartiranno subito dopo la partita. C’è poi chi ha preferito altre soluzioni, ovvero viaggiare in aereo o in treno, organizzando un itinerario diverso. Nelle ultime cinque trasferta europee, i tifosi che hanno seguito la squadra si sono sempre goduti larghe vittorie. Domani servirà la miglior versione della Fiorentina, i circa 2.000 sostenitori viola che saranno a Basilea si augurano di vivere una trasferta da ricordare.Meno sette a Roma. Intanto, volano gli acquisti dei biglietti per la finale di Coppa Italia con l’Inter: superata quota 20mila e adesso inizia la vendita libera. Da Firenze e dintorni si metterà in moto una lunga carovana di auto. Il tifo organizzato ha reperito circa 20 pullman, molti meno di quella che era la richiesta. Era stato fatto anche un tentativo di allestire un treno speciale diretto a Roma, ma davanti alla richiesta di una fidejussione, gli organizzatori hanno dovuto arrendersi.