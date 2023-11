TIFOSI, Riecco la Fiesole. Obiettivo 30mila al Franchi

FirenzeViola.it

La speranza della Fiorentina è che oggi al Franchi si riesca a superare il primato di pubblico stabilito contro l'Atalanta, quando furono 32.100 i paganti. Perché contro la Juventus lo sciopero del tifo in Fiesole ha fatto scendere a 31.628 i presenti contro i bianconeri.

Così, come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, le stime contro il Bologna per adesso parlano di 28mila persone attese, ma il dato è destinato a crescere per due motivi: il primo è legato alla presenza sugli spalti di mille cittadini di Campi Bisenzio che hanno subìto danni nel corso dell'alluvione della scorsa settimana e a cui la Fiorentina ha scelto di regalare altrettanti biglietti per la partita odierna, mentre l'altro è relativo alla coreografia che la Curva Fiesole - di nuovo al completo - ha in ponte di realizzare.