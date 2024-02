TIFOSI, Prossima stagione: La Fiesole migra in Ferrovia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, martedì sono iniziati i lavori propedeutici(come la demolizione del tabellone segnapunti) per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Per l'inizio della prossima stagione invece prenderanno il via i lavori più invadenti che partiranno dalla Curva Fiesole. Quindi nella stagione 2024-2025, con un Franchi a capienza ridotta di 22.000 spettatori, i tifosi del settore più caldo del tifo viola saranno costretti a spostarsi. Molto probabilmente in Curva Ferrovia, dato che negli altri due settori gli abbonamenti hanno un prezzo maggiore e una capienza ridotta. Un evento comunque già accaduto nel 1989, quando i tifosi della Fiesole si spostarono in Ferrovia per permettere la ristrutturazione dello stadio in vista dei mondiali.

Riguardo all'umore dei gruppi organizzati del settore più caldo del tifo fiorentino, queste le parole del Presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini Federico De Sinopoli: "La nostra prima ed unica richiesta era rimanere a Firenze. Ed è stata soddisfatta. Se i lavori vanno fatti che si facciano. Consiederati i presupposti, siamo in linea con le migliori aspettative". La fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2026, ma la speranza dei tifosi, come ribadisce De Sinopoli è che si riesca a finire entro il 20 agosto per festeggiare al meglio il centenario del club viola: "L'ideale sarebbe finire entro il 20 agosto in modo da poter festeggiare nel migliore dei modi una data così importante per tutti i tifosi viola. L'unico nostro desiderio è quello".