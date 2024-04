TIFOSI, Prevendita a rilento: si punta a quota 23 mila

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport confronta la quantità di pubblico accorsa al Franchi, sabato, contro il Milan con quella che stasera sosterrà la Fiorentina in Coppa Italia. Da 34 mila tifosi si passerà a poco più di 20 mila. La prevendita procede a rilento e l club ha chiamato a raccolta il popolo viola con un appello sui social: “Ogni passo, ogni giocata, ogni sforzo sarà determinante e il vostro sostegno sarà fondamentale”. L’obiettivo è arrivare almeno a 23mila presenti. Considerando che ancora rimangono alcune migliaia di posti vuoti in Fiesole, non ci sarà comunque un colpo d'occhio degno di una semifinale di Coppa Italia, conclude il quotidiano.