TIFOSI, Possibile esodo in vista di Parma

La Nazione di oggi scrive che in vista della delicata trasferta di Parma i tifosi si stanno organizzando per essere il maggior numero possibile e stare vicini alla squadra in questo momento di difficoltà. Pronto dunque un possibile esodo come fu per la partita di Coppa Italia a Bergamo questa volta in direzione Emilia-Romagna: c'è una salvezza da conquistare e i tifosi non vogliono abbandonare la squadra. Il resto non cambierà e andrà avanti la contestazione.