TIFOSI, No cori sull'Heysel e salto di qualità in Fiesole

Come evidenzia La Nazione, finalmente niente cori sull'Heysel in curva Fiesole, dove notoriamente ironia e sfottò sono un marchio di fabbrica. I tifosi viola hanno accolto l'appello lanciato da Rocco Commisso di rimuovere dal catalogo vocale anti-Juve gli istinti peggiori. Avrà probabilmente sorriso anche Nedved, di ritorno dal blitz in campo in compagnia di Andrea Agnelli, quando in dodicimila lo hanno avvolto con un gigantesco jingle dedicato alla zazzera metallizzata: "Quella bionda là/ quella bionda là/ fa la pornostar". Perché chi è permaloso, a Firenze, ha sempre vita difficile.