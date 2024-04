TIFOSI, Modalità di acquisto folli: solo in 100 a Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Saranno pochi più di cento i tifosi della Fiorentina che stasera seguiranno la propria squadra del cuore all’Allianz Stadium di Torino. I 45 euro richiesti per accedere allo stadio uniti all’obbligo di registrazione sul portale bianconero per acquistare i tagliandi si è rivelato fatale anche in questa circostanza, al punto tale che nessuno dei club affiliati all’ATF e all’ACCVC, al pari dei gruppi organizzati della Fiesole, parteciperà ufficialmente alla trasferta di Torino.

Diverso il discorso europeo, con i 630 biglietti messi a disposizione per assistere al match contro il Viktoria Plzen alla Doosan Arena esauriti nel giro di pochi giorni. Lo scrive La Nazione.