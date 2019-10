TIFOSI, Mini-esodo per Brescia: saranno in 1.000

Spazio al mini esodo che vedrà protagonisti i tifosi viola in direzione di Brescia sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti (al costo di 24 euro ognuno) è appena iniziata ma la sensazione è che per la sfida del Rigamonti in programma lunedì sera alle 20:45 la risposta da parte dei tifosi della Fiorentina sarà buona. Anzi “buonissima”, come spiegano gli organizzatori che preferiscono per il momento tenere top-secret i numeri relativi alla prevendita dei biglietti, che sta in ogni caso procedendo a gonfie vele. Il quotidiano tuttavia rivela che per la gara tra Balotelli e Ribery saranno circa mille i sostenitori gigliati che saranno al seguito della squadra di Montella.