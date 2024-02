TIFOSI, Maxi-esodo viola: in 4000 al Castellani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna de La Nazione sottolinea come la partita contro il Bologna abbia riaperto una crisi d’identità che deve essere tamponata il prima possibile. La Fiorentina riparte da lì e dal confronto avuto con i propri tifosi al termine della gara al Dall’Ara. Il messaggio degli ultras al momento è sempre quello di dimenticare in fretta il mercato, sudare la maglia e andare in campo con entusiasmo, anche perché il percorso è ancora lungo.

Per questo motivo, dopo i 1.600 nel capoluogo emiliano, al Castellani sono previsti addirittura 4.000 tifosi, pronti a raggiungere Empoli in treno, aut o moto per stare vicino alla squadra nel momento delicato. Il cuore caldo del tifo viola ha scelto questa strada nel momento della difficoltà, con la speranza che squadra, allenatore e società ci mettano anche tanto del loro. Ma oggi, alla vigilia di una partita delicatissima per il campionato del club gigliato, non c’era altra scelta da fare.