TIFOSI, In migliaia a Verona per il forte gemellaggio

Si è fatto sentire il forte gemellaggio che lega le tifoserie di Hellas e Fiorentina. Tanti ultrà - scrive il Corriere dello Sport - sono arrivati a Verona con qualche giorno d'anticipo tra cene, bevute e amicizia. Complici i prezzi contenuti (22 euro per il settore ospiti), l'adesione alla trasferta è stata immediata: tremila erano i biglietti messi a disposizione e sono andati tutti a ruba. Ma anche dopo il sold out sono state tante le richieste. Gli stessi ultrà scaligeri hanno fatto di tutto per aiutare quelli viola, trovando in un paio di giorni anche biglietti di altri settori dello stadio, tremilacinquecento. E c'è chi, specialmente i tifosi viola che vivono al Nord, continua a sperare di trovare un tagliando.