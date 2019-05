TIFOSI, In 800 a Parma: è l'esodo dei cuori viola

In un Tardini interamente colorato di gialloblù per i biglietti messi in vendita a un euro, anche lo spicchio riservato ai tifosi viola presenti a Parma farà sentire come sempre il proprio appoggio. Secondo quanto riporta La Nazione, saranno in tutto poco meno di 800 i sostenitori della Fiorentina chiamati a raccolta per l'ultima trasferta dell'anno, un appuntamento in cui il cuore pulsante del tifo ha risposto presente dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi dalla Curva Fiesole congiuntamente all'ATF.