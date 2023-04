TIFOSI, Il Franchi ora va a ritmo di trentamila a gara

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport per la gara di stasera saranno almeno 31mila gli spettatori attesi a Campo di Marte, una marea viola che proverà a spingere la truppa di Italiano verso la dodicesima vittoria in campionato. Non una novità dalle parti del Comunale, visto che quella odierna sarà la quarta partita in Serie A di fila in cui lo stadio di Firenze ospiterà almeno 30mila paganti, a testimonianza del feeling tra la piazza e la sua squadra che di tutto ha voglia fuorché smettere di sognare. Se ne renderà conto anche Gian Piero Gasperini, che oggi sarà uno degli osservati speciali: la scorsa stagione il tecnico fu espulso nel finale di partita e si prese gli "olé" di scherno del Franchi mentre in passato (nella Coppa Italia 2019/20) non fu poca la tensione che si respirò nel parterre di tribuna, a pochi metri dalla sua panchina. Motivo per cui, anche stavolta, il cordone di steward presenti dietro all'area tecnica sarà chiamato a un lavoro di massima attenzione (specie dopo quanto accaduto a Spalletti nel match col Napoli). Ma l'amore di Firenze verso la sua squadra non si esaurirà con la gara di oggi: giovedì in occasione dei quarti di ritorno di Conference con il Lech Poznan sugli spalti saranno almeno 15mila i tifosi presenti, che dopo il 4-1 dell'andata in Polona sperano di poter festeggiare l'accesso alla quarta semifinale di un torneo Uefa negli ultimi ventisei anni. Una notte, dunque, dal sapore storico.