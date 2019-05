TIFOSI, Circa 200 supporters viola a Bologna

Saranno pochi i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra nella trasferta di Bologna. Come riportato da La Nazione, non dovrebberro essere più di 200, complice anche l'orario che non aiuta chi solitamente lavora durante la settimana. Se a questo si aggiungono i prezzi non proprio economici, ecco spiegato lo scarso seguito di tifosi nel derby dell'Appennino.