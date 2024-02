TIFOSI, A Lecce saranno in 300: viaggio molto lungo

FirenzeViola.it

Saranno oltre 300 i tifosi della Fiorentina al Via del Mare per la partita di domani sera contro il Lecce. Lo riporta La Nazione, aggiungendo come quello in Salento sia uno dei viaggi più lunghi della stagione ed il fatto che sia infrasettimanale non aiuta certo chi vuole stare vicino alla Viola, ma c'è voglia di vedere dal vivo la prima partita del Gallo Belotti.