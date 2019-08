TIFOSI, 700 a Genova: ma si va verso il sold out

Secondo quanto scrive questa mattina in edicola La Nazione sono già stati staccati oltre 700 biglietti per quella che sarà la prima trasferta dell'anno domenica a Marassi contro il Genoa. E' alta la possibilità del sold out del settore ospiti considerando la capienza ridotta dello spicchio di stadio dedicato ai tifosi della Fiorentina (906 posti). Alla volta di Genova, oltre ai tifosi, partirà anche Rocco Commisso che seguirà da vicino la squadra. La sensazione è che gli ultimi 200 tagliandi ancora invenduti andranno in fumo nel corso delle prossime ore e verrà registrato il sold out.