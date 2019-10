THEREAU, Può finire in B: tre club ora ci pensano

Come sottilinea questa mattina La Nazione, anche per il mercato minore si avvicina la sessione di gennaio e per la Fiorentina quella invernale potrà essere una finestra utile per liberarsi da qualche esubero: possibile futuro in serie B per l’esubero della Fiorentina Cyril Thereau. Empoli, Chievo e Frosinone pensano a lui per poter puntare con forza al ritorno in serie A. L’operazione sarebbe low cost e non è da escludere che queste squadre attendano la fine del contratto con la Fiorentina (2020) per il definitivo assalto all’attaccante francese.