THEATE, Viola non lo molla, ma il Rennes fa muro

C'è spazio anche per il mercato nelle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio, che scrive di come la Fiorentina stia continuando a monitorare da vicino Arthur Theate, corteggiato a lungo questa estate ma poi rimasto al Rennes, dove ha già messo a referto 17 presenze e un gol in Ligue 1.

Il club francese però, secondo il quotidiano, continua a far muro, rifiutando categoricamente l'operazione prestito ed essendo restio a cederlo nel corso del mercato di gennaio. La situazione potrebbe cambiare a gennaio, ma con un offerta non inferiore ai 20 milioni di euro (o almeno con un presto oneroso e obbligo di riscatto). Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma.