TESI, Franchi? Serve il restauro. La copertura...

Valerio Tesi, responsabile dell’area Patrimonio architettonico della Soprintendenza, con competenza per lo stadio, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione, spiegando cosa ne sarà del Franchi e cosa cambierà con il decreto vincolo. Secondo Tesi non cambierà nulla, le strutture dello stadio hanno bisogno di una riqualificazione. Tesi ha spiegato come il progetto presentato informalmente del restyling del Franchi non può essere realizzato perché a valutazione della Soprintendenza, interviene in maniera troppo incisiva sulla struttura, sacrificandone una parte importante. Allo stesso tempo però l'architetto afferma come il Franchi si possa modificare. L'auspicio di Tesi è quello di realizzare una copertura del Franchi, sul quale si ritiene indispensabile un intervento di restauro e di riqualificazione.