TERZIC, Ora l'Europeo poi Firenze: che emozione

Il nuovo giocatore della Fiorentina Aleksa Terzic ha parlato in un'intervista a La Nazione, mostrando una grande voglia di viola: "Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina - racconta Terzic direttamente dal ritiro della sua Nazionale - dentro di me sento un’emozione incredibile. Quando ho ricevuto la chiamata della Fiorentina tramite il mio agente, non ho avuto alcun dubbio. Penso che i viola siano la migliore scelta possibile per me. Milenkovic? Abbiamo parlato a lungo del club, della città e della tifoseria. Mi ha detto splendide cose su tutti. Per ambientarmi mi serviranno molto i suoi consigli. Il mio obiettivo? Voglio adattarmi il prima possibile al calcio italiano, cosa che per un difensore come me è basilare. Non solo: voglio imparare la vostra lingua e collezionare in campo più minutaggio possibile. Oggi inizia l'Europeo, poi la mia testa sarà solo per Firenze".