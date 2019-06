TERZIC, L'ultima Corvinata: su di lui beffato il Milan

Come ricorda questa mattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è stato ufficializzato dalla Fiorentina l’ultimo colpo targato Corvino, ovvero Aleksa Terzic dalla Stella Rossa di Belgrado, terzino serbo classe ‘99 che milita sotto età nella nazionale Under 21 che sta disputando gli Europei. L’ex d.t. viola ha lavorato sottotraccia con l’agente Jovan Brstina e ha anticipato il Milan per il giovane esterno che si è messo in mostra in Youth League a suon di assist. La richiesta era di 6 milioni, ma Corvino ha chiuso a 1,7.