TERRACCIANO, Il "taciturno" che lascia parlare il campo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All’interno delle pagine de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma Stefano Cecchi, noto giornalista e tifoso viola, in cui si fa una riflessione su Pietro Terracciano: “ Quando nel gennaio di cinque anni fa arrivò a Firenze, tutti pronosticarono per lui un impegno nelle retrovie come riserva. Invece da allora, non solo si è conquistato la prima linea a suon di prestazioni maiuscole ma ieri, con il rischio di essere squalificato per una bestemmia colta dalle telecamere di Dazn, in tanti sono stati lì a chiedersi: o come faremmo domenica prossima con la Roma senza di lui?”.

Il giornalista, poi, ricorda tutte le “vittime” messe a sedere da Terracciano: “Il primo fu il polacco Dragowski, atleta di molta irruenza e poche vocali, che dopo essere stato espulso dopo un’uscita sciagurata fuori area con la Roma, non ha più ritrovato il posto da titolare complice il fatto che Pietrone giocasse meglio di lui con i piedi. Il secondo fu Gollini, arrivato a Firenze con velleità da titolare ma scalzato ben presto dal ruolo dopo alcune topiche che rivelarono come costui, in arte «Gollorius», fosse più ispirato come rapper che non come numero uno fra i pali. Dopo di lui la stessa sorte è toccato a Sirigu, messo fuori corsa da un infortunio dopo che comunque nelle gerarchie di Italiano era già dietro a Pietrone. Infine Christensen, portierone danese definito un pararigori pur senza averne mai parato uno che anche prima dell’infortunio era solo il portiere di coppa. Quattro vittime quattro che in fondo sono un racconto bello di sport. Perché Terracciano il taciturno, per farle fuori non ha mai fatto scorrettezze o cercato il sussurro della raccomandazione, lasciando che a gridare per lui fosse il campo”.