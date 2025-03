Terracciano, il problema sta anche nella scelta. Giovedì chi giocherà?

Palladino l'aveva annunciato in conferenza stampa e così è stato, in porta contro il Panathinaikos ha giocato Terracciano. Se la scelta, rischiosa vista l'importanza della partita, aveva creato dibattito già prima dell'inizio del match, dopo la gara le reazioni sono ovviamente tutte negative. Non impeccabile sul primo gol e colpevole di un erroraccio in occasione del raddoppio greco. Il problema però non sono state solo le incertezze dell'estremo difensore campano, il problema è a monte.

Terracciano non giocava dal 19 dicembre e forse, dopo oltre due mesi di panchina, tanta responsabilità è stata troppa. Palladino dovrà ragionare su errori e critiche ad una scelta che, fatta per il bene dello spogliatoio, si è rivelata dannosa in campo per la Fiorentina. E allora è tutto rimandato a giovedì prossimo, anzi alle scelte in vista di giovedì prossimo. Chi giocherà in porta nella gara 2 degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos? A riportarlo è il quotidiano La Nazione.