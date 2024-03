TERRACCIANO, Il 5° portiere d'Europa per gol evitati

Dato di rilievo quello pubblicato da Cronache di Spogliatoio, pagina Instagram a contenuto calcistico, a proposito della percentuale degli xGoals evitati dai portieri che militano in Europa. Secondo quanto riportato, infatti, Pietro Terracciano della Fiorentina è il quinto portiere tra i top-cinque campionati europei con l'indice più alto di reti evitate (9,53 per la precisione, ovvero il 28,4%). In testa a questa classifica particolare domina Gigio Donnarumma del Psg (45,5% e 13,36 gol evitati), seguito da Lunin del Real Madrid, Bizot del Brest e Bulka del Nizza.

Tra gli italiani, presente anche Di Gregorio del Monza all'ottavo posto (26,7% e 7,64 reti evitate). I dati sono formulati dal noto portale WyScout.