TERRACCIANO, Alla ricerca del 2° clean sheet consecutivo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport oggi in edicola si sofferma su Pietro Terracciano. Il portiere viola cercherà di blindare la porta dei gigliati come successo mercoledì sera contro l'Atalanta. Nelle sei gare precedenti contro i bianconeri da quando è a Firenze l'estremo difensore campano è riuscito solo in un'occasione, nel maggio del 2022, a non subire reti. Terracciano va alla ricerca del secondo clean sheet consecutivo dopo quello in semifinale di Coppa Italia. In campionato l'ultimo in ordine di tempo risale alla sfida contro il Torino di inizio marzo.

Sia in quell'occasione che contro i bergamaschi, davanti lui c'erano Milenkovic e Ranieri. Con loro due in campo la difesa viola è più stabile rispetto a quando gioca Martinez Quarta, a cui Italiano ha affidato anche il compito di aiutare la manovra offensiva. Domani sera, visti i problemi fisici dell'argentino, ci saranno ancora il serbo e l'azzurro a difendere Terracciano. Questa volta però di fronte si troveranno i due ex compagni di squadra Chiesa e Vlahovic.