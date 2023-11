TERIM, Viola devi essere ambiziosa. Italiano mio erede

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore sia della Fiorentina che del Milan Fatih Terim ha detto la sua sull'inizio di stagione della squadra viola e sulla partita in programma stasera a San Siro. Queste le sue parole: "La Fiorentina arriva alla gara di stasera da quinta in classifica, deve essere ambiziosa. Dovrebbe puntare ogni anno alle posizioni che valgono la Champions League. Non ho portato molta fortuna ai viola quando li ho visti dal vivo l’ultima volta. Persero 3-0 a Istanbul contro il Basaksehir. Dalla tv però ho visto spesso delle belle partite.

Città e tifosi meritano di tornare in alto e di restarci. Italiano? Mi piace molto il suo spirito offensivo e il modo che ha di fare pressing, molto alto. Mi piace anche il datto che insista sul possesso palla per controllare il gioco. Se può essere il mio erede? Sicuramente, ha una filosofia di calcio molto simile a quella che avevo io. Anche se ovviamente i giocatori sono diversi".