TERIM, Tifo viola. Chiesa? Colpi straordinari. Stasera...

Fatih Terim, ex allenatore di Fiorentina e Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei viola: "Può succedere di sbagliare un campionato quando hai una squadra così giovane, ma ci sono le basi per costruire una squadra più forte. Firenze? E' una città con delle bellezze uniche al mondo e che circonda la squadra di passione. Conservo tante amicizie ancora con grande gioia, e mi reputo un tifoso della Fiorentina. Montella? E' un allenatore giovane e preparato, che in viola ha fatto già vivere delle emozioni. E' la scelta giusta. Chiesa? Ho allenato suo padre, Enrico, che è stato tra i grandi del calcio italiano e a Firenze ha vinto coi suoi compagni una coppa. Federico lo ricorda per certi versi e ha colpi straordinari, nonché tanta grinta. Stasera sfiderà Piatek: il divertimento è assicurato".