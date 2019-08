TERIM, Oggi l'imperatore a Firenze: e domenica...

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla della visita che da oggi farà Fatih Terim con il suo Galatasaray a Firenze, in occasione della partita amichevole di domenica sera allo stadio Franchi: oggi il tecnico turco è atteso in città insieme alla squadra. Nella prossima stagione lui e il suo Galatasaray dovranno difendere il titolo vinto l’anno scorso per la seconda volta consecutiva. Una sfida tra passato e presente, quella di domenica, in uno stadio che Terim ha saputo infiammare come pochi. Con la prevendita che va a gonfie vele c’è da scommettere che l’accoglienza sarà di quelle riservate agli ex che hanno fatto la storia viola. Il rapporto tra Firenze e Terim non si è del resto mai interrotto, né ha risentito dell’addio a sorpresa nel febbraio del 2001. Con la squadra che cominciava a ingranare e ad assimilare i concetti anche il feeling con la curva si era fatto sempre più solido, fino a sublimarsi nell’immagine del pugno chiuso di Terim sotto la Fiesole, dopo tre punti sofferti contro la Reggina