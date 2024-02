TAVOLETTI (MENTAL COACH), Sfogo di Biraghi un rischio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il mental coach, Stefano Tavoletti, ha commentato a La Nazione le dinamiche di spogliatoio della Fiorentina spiegando come il problema nasca da un inciampo psicologico: "C’è tanta componente mentale nei risultati dalla squadra. Rigori decisivi sbagliati e gol presi negli ultimi minuti sono fattori sintomatici di un malessere che sta attanagliando i giocatori. Come mai in Coppa la Fiorentina ha realizzato dieci i rigori ora li sbaglia tutti? I giocatori stanno subendo una pressione emotiva senza però avere gli strumenti per fronteggiarla".

L'esperto si è poi soffermato sullo sfogo di Cristiano Biraghi dopo la sconfitta di Lecce, evidenziando soprattutto i pericoli nell'esporsi pubblicamente in certi casi: "Bisognerebbe chiedere ai compagni di Cristiano come hanno interpretato l’esternazione del loro capitano. Di certe cose penso sia meglio parlarne in privato negli spogliatoi, guardandosi negli occhi. Gli errori si risolvono così, altrimenti si rischia di creare ulteriori incomprensioni".