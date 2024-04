TARDELLI, Juve sono otto finali. Non basta la Coppa Italia

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli parla degli obiettivi della Juventus, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: "Queste ultime otto partite saranno delle finali, determinanti per capire il futuro della società. Non basterà la vittoria in Coppa, per alcuni giocatori, e forse anche per Allegri, potrebbe essere l’ultima stagione in bianconero. Lo stesso Vlahovic, rimarrebbe in una squadra che non partecipasse alla Champions? Rimarrebbe con un nuovo allenatore? Sono risposte alle quali la Juventus deve rispondere sul campo in queste giornate finali con grinta e cattiveria".