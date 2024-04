TARDELLI, Caso-Acerbi? Solo lui e J.Jesus sanno la verità

FirenzeViola.it

L'ex calciatore bianconero e nerazzurro Marco Tardelli, presente al Palazzo dell’Onu da Goodwill Ambassador del progetto “Change the world model United Nations”, ha parlato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dei valori che lo sport deve veicolare. Tra questi sicuramente l'inclusione, queste le parole di Tardelli sul caso Acerbi-Juan Jesus: "E’ evidente che qualcosa c’è stato e hanno perso tutti: lo sport, l’inclusione e i due giocatori, gli unici che conoscono la verità: uno dei due mente ed entrambi sanno chi è. Juan Jesus è frustrato perché gli hanno dato del bugiardo, Acerbi si sente frustrato perché resta un dubbio. In questa vicenda sono mancati onestà, coraggio e la verità, perché la sentenza non ha tolto l’idea di un qualcosa di difficile da interpretare. Ma si è accettata, vuol dire che lo sport accetta anche queste cose".

Sulla Nazionale

"Anzitutto vedo un allenatore che predica i valori di cui stiamo parlando. Uno un po’ all’antica, non nel gioco ma nella mentalità, che pretende cose su cui in passato forse si è lasciato un po’ correre. E che dà fiducia a giocatori che la meritano, come Retegui, Zaniolo. Spero recuperi anche Scamacca: credo valga molto di più di quello che ci ha fatto vedere finora. Europeo? Preziosi gli ultimi due test: viste cose positive ma anche negative, errori che fatti in altre situazioni possono costare cari".

L’Inter ha già vinto lo scudetto?

"L’ha vinto sì, perché è andata oltre i risultati che parlano da soli, dimostrando anche grande equilibrio mentale. Dall’uscita dalla Champions poteva avere un contraccolpo, ha reagito in modo sano"