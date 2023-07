SUTALO, Prima offerta viola rifiutata: ACF non molla

Un’offerta da parte della Fiorentina - scrive stamani Il Corriere dello Sport-Stadio - è stata nel frattempo recapitata in Croazia sul conto di Sutalo, centrale del 2000 e obiettivo della Fiorentina da un anno. La prima proposta viola (non andata però a buon fine) è stata pari a 12 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo bassa dalla Dinamo Zagabria, che sul conto del suo gioiello ha già registrato interessamenti anche da parte di Ajax, Napoli e Lipsia. Con il tesoretto che sarà presto in cassa, tuttavia, nessuno al Viola Park ha intenzione di gettare proprio ora la spugna.

