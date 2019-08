SUSO, La Viola accelera: in settimana può chiudere

Per Suso la situazione è sempre la stessa, scrive stamani La Gazzetta dello Sport: lui in campo convince, ma resta sempre sul mercato. Non che esistano veti, venderlo non è una priorità per il Milan. Ma se qualcuno si presenterà con un'offerta da 30-35 milioni lo spagnolo saluterà. Così si è mossa la Fiorentina, per dare a Montella un profilo perfetto per il suo gioco. Da oggi ogni giorno è buono per l'accelerata: Barone e Pradè vogliono completare la rosa prima dell’inizio del campionato e l’intenzione è di chiudere entro questa settimana. Il tempismo sarà decisivo. Prima di tutto perché Boban, Maldini e Massara non hanno fretta e poi perché la posizione di Giampaolo è chiara: i suoi piani prevedono due alternative per ruolo e Suso resta centrale anche nel caso in cui l’affare Correa vada in porto.