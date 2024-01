SUPERCOPPA, Partiranno anche Nico, Dodo e Castro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive il Corriere dello Sport la marcia d’avvicinamento agli impegni di Supercoppa in casa Fiorentina non lascerà a piedi nessuno ma vedrà, di fatto, ogni singolo calciatore della prima squadra coinvolto nella missione in Arabia Saudita. Persino i più giovani che spesso nel corso di questa stagione hanno fatto parte del gruppo dei grandi e quei giocatori - a cominciare dagli acciaccati - che fino ad oggi sono stati costretti a rimanere ai box. A bordo del pullman che stasera, all’ora di cena, farà rotta verso Bologna ci saranno tutti: i protagonisti del match odierno coi friulani (calciatori e staff) ma anche Gonzalez, Dodo e pure Castrovilli, che seguiranno la comitiva a Riyad e avranno l’opportunità - come al Viola Park - di lavorare a stretto contatto con i compagni. La Viola infatti ha in programma domani mattina alle 11 dall’aeroporto Marconi un volo di sola andata verso l’Arabia e ha scelto di spostarsi già stanotte in Emilia per agevolare le operazioni di partenza.

Il programma poi è ben scandito: sei ore di volo (con tanto di fuso orario di due ore rispetto all’Italia) e spostamento nell’hotel che ospiterà Biraghi e compagni potenzialmente per una settimana. Martedì e mercoledì pomeriggio - in un centro sportivo a circa mezz’ora di pullman dall’albergo viola - sono già state fissate le sedute di allenamento che (fatalità) si svolgeranno a poche centinaia di metri da dove invece lavorerà il Napoli, primo avversario dei viola in Supercoppa.