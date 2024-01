SUPERCOPPA, Occasione viola: edizione più ricca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, scrive l'edizione oggi in edicola del Corriere Fiorentino, si è qualificata per la prima Supercoppa italiana a quattro squadre, ovvero l'edizione più ricca della storia di questo torneo. Oltre quindi al prestigio e alla volontà di riportare a Firenze un trofeo che manca da ormai quasi 23 anni, vincere per la Fiorentina significherebbe immettere nelle casse societarie un bel gruzzoletto da poter investire sul mercato. Rispetto all'anno scorso il montepremi è quasi raddoppiato e sono otto i milioni di euro che chi alzerà la coppa a Riyad si porterà a casa.

Il tutto per sole due partite da disputare. Chi perde in finale riceverà comunque 5 milioni, mentre se domani la Fiorentina dovesse perdere contro il Napoli, dovrà accontentarsi di 1,6 milioni. Dei 23 milioni di Euro totali in palio, 16,2 verranno divisi in base al piazzamento tra le squadre partecipanti, mentre la restante parte andrà direttamente nelle casse della Lega Serie A. Lega che inoltre incasserà la metà dei proventi del naming rights della Supercoppa, il 50% dei ricavi dei led pubblicitari al bordo del campo e una percentuale, anche se piccola, dei diritti tv acquistati da Mediaset. Altri tre milioni di euro circa che la Lega spartirà tra le 16 società di Serie A che non sono partite per l'Arabia.