SUPERCOPPA, Il montepremi per vincitrice e sconfitte

Tutto pronto per la prima semifinale di Supercoppa, Napoli-Fiorentina, in programma questa sera in Arabia Saudita. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra che lunedì solleverà la coppa intascherà un premio di 8 milioni di euro. Alla finalista sconfitta ne andranno 5, mentre le due sconfitte in semifinale riceveranno un gettone di partecipazione di 1,5 milioni. Viaggio lungo, partite ravvicinate, ma, se non altro, il caldo non fa problema. Per l’ora della partita, è atteso questa sera un abbassamento della temperatura fino a 10°.