SUPERCOPPA, ADL tuona: "Forse non mando il Napoli"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tema del campo da gioco in merito alla prossima Supercoppa Italiana, riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, è al centro delle nuove polemiche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che aveva già manifestato i propri dubbi sulla sede della competizione, l'Arabia Saudita, sollevando anche il tema sicurezza delle squadre. "Se i campi di allenamento non sono all'altezza, non mando il Napoli", ha tuonato il numero uno del club partenopeo. E proprio in questo senso - si legge - oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.