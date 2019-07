SUMMIT MERCATO, Ecco la lista che porterà Pradè

Sulle pagine odierne de La Nazione si va nel dettaglio di quello che sarà l'atteso incontro di mercato che avverà martedì a New York e dove, oltre a Commisso e Barone, sarà atteso anche Daniele Pradè con Antognoni: secondo il quotidiano, il ds si presenterà con una lista di nomi divisa ruolo per ruolo, almeno quattro le alternative specifiche per ogni esigenza e costo, a scalare, dalla prima scelta alla quarta. Dall’esterno difensivo a «tutta fascia», al regista, la mezz’ala, il centravanti e un esterno d’attacco. In più anche un altro centrale difensivo in caso di partenza di Pezzella. In tutto, sono 6 i ruoli che la Fiorentina dovrà cercare di riempire nel miglior modo possibile. Gli obiettivi da «aggredire» dovranno avere il via libera da tutti i componenti del pool. Per la prima volta saranno esaminati nel dettaglio i conti e il nuovo budget degli stipendi.