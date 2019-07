STRANIERI VIOLA, Finisce l'era dei francesi

La Fiorentina ha tanti giocatori stranieri in rosa, ma c'è un dato curioso sottolineato dalla Nazione in edicola. Tra il 2016 e il 2018 sono arrivati in riva all’Arno ben otto calciatori di lingua francese grazie soprattutto ai buoni uffici della precedente gestione sportiva con la coppia di procuratori formata da Oscar Damiani e Fabio Parisi (nel dato viene incluso anche Dabo, che pur essendo naturalizzato burkinabè è nato a Marsiglia). Da De Maio tre anni fa a Lafont e al giovane Koffi lo scorso anno ora, con la cessione di Laurini già fatta e quelle probabili di Eysseric, Dabo, Veretout e Thereau, la bandiera sta per essere ammainata.