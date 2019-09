STIPENDI, Viola 8° monte ingaggi di A: il re è Ribery

Anche quest'anno La Gazzetta dello Sport offre uno specchio di quelli che sono tutti gli ingaggi dei calciatori che militano in Serie A, dividendo per società i rispettivi monte stipendi. La Fiorentina si piazza all'ottavo posto (davanti ci sono Juventus, Inter, Roma, Milan, Napoli, Lazio e Torino) per quanto concerne il totale dei salari corrisposti ai propri giocatori, con 50 milioni di euro all'anno. Guida questa speciale classifica il neo arrivato Franck Ribery, che percepisce 4 milioni di euro l'anno. Seguono nelle primissime posizioni Federico Chiesa (1,7 milioni), Badelj (1,5), Pulgar (1,3), Boateng (1,3), Caceres (1,2), Dalbert (1,2), Pezzella (1,2), Benassi (1,1) e Ghezzal (1) con tutti gli altri giocatori che hanno uno stipendio inferiore al milione di euro. Il più basso è quello dei giovani Ranieri e Sottil, che in attesa dei rinnovi guadagnano "appena" 150.000 annui. In allegato la classifica della Gazzetta: