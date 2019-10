STINDL, Non dimenticherò mai la tripletta alla Viola

Lars Stindl, centrocampista del Borussia Moenchengladbach ​​​​​, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida che in Europa League metterà di fronte ai suoi la Roma, ricordando la precedente esperienza in Italia contro la Fiorentina: "Non mi dispiacerebbe affatto realizzare un’altra tripletta. Sicuramente con la Fiorentina è stata la partita nella quale sono stato più concreto. È stata una serata speciale, non la dimenticherò mai anche perché l’Italia, non solo calcisticamente, è un paese storico e stimolante. Mi piacerebbe segnare anche alla Roma