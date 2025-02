Stasera sarà una gara diversa. La Nazione ammonisce: "L'Inter non può sbagliare"

Come scrive La Nazione la gara di stasera, secondo atto tra Inter e Fiorentina, sarà davvero un’altra cosa. Ci sarà, prima di tutto, un’altra Fiorentina in campo. Non più quella costruita nell’emergenza della scorsa settimana, ma quella che Palladino ha deciso di costruire puntando su una parte dei volti nuovi arrivati in viola. E anche l’Inter sarà un’altra cosa, a livello di mentalità, pressione e concentrazione: per non ripetere la partita e gli errori messi in fila al Franchi. Lo sarà sul piano fisico, con Inzaghi deciso a puntare solo su chi è al top della condizione.

I nerazzurri dopo il tonfo di Firenze sono obbligati a non sbagliare, per l’orgoglio e per non concedere troppo vantaggio al Napoli nella corsa allo scudetto. La Fiorentina dall'altra parte ha fatto di tutto e di più nella campagna acquisti appena conclusa per mettere in piedi una rosa che possa portarla alla Champions del prossimo anno.