STADIO, Viola non apre al Padovani: zero passi avanti

Sono dedicate al tema stadio le prime due pagine di oggi del Corriere Fiorentino. Ieri pomeriggio è andato in scena, in Prefettura, il lungo summit tra la Fiorentina, l’Empoli, i rispettivi sindaci e con la presenza anche del governatore Giani e della Lega Serie A. Al termine dell’incontro non sono stati fatti passi avanti: la sindaca di Empoli Brenda Barnini ha confermato come la sua posizione sul trasloco viola ad Empoli resti immutata e l’abbia ribadita anche ieri, mentre il dg viola Barone ha lasciato la Prefettura senza rilasciare dichiarazioni.

Se da una parte quindi sembra allontanarsi l’ipotesi di trasferire provvisoriamente la Fiorentina al Castellani, dall’altra dal club viola arrivano poche aperture in ottica Padovani (dove la Fiorentina dovrebbe mettere i 5 milioni restanti per i lavori di ampliamento).

“Ci siamo confrontati e chiariti le idee su tutte le criticità e tutte le possibilità che sono tutt’ora al vaglio, d’altra parte non si poteva pretendere di uscire dopo due ore con una soluzione immediata. Ci siamo presi del tempo ed è stato posto sul tavolo tutto ciò che ruota attorno al mondo delle partite di calcio, non solo la competizione sportiva in sé e il luogo dove si svolge, ma tutto che ci ruota attorno in termini di tempistica, sostenibilità di una struttura, volontà della città. Ci siamo dati un tempo molto breve per poter sviscerare una serie di questioni che ognuno per la propria competenza dovrà fare per rincontrarci successivamente”, ha spiegato il prefetto Francesca Ferrandino alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it.