STADIO, Viola, la gioventù non può essere un alibi

Anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio analizza questa mattina la prova da incubo della Fiorentina, spazzata via ieri a Cagliari per 5-2: i viola - scrive il quotidiano - sono rimasti a Peretola, e hanno assistito da lontano alla disfatta in terra sarda. Lo si capisce da come hanno iniziato ad arrancare dopo appena dieci minuti di gioco. Gioventù? Non può essere un alibi, visto che alcuni errori individuali sono inammissibili. La doppietta di Vlahovic nel finale è un aggravante: la Fiorentina si è infatti messa a giocare (si fa per dire…) solo quando gli avversari stavano idealmente insaponandosi sotto la doccia.