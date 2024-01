STADIO, Verso le elezioni: ieri assenti Nardella e Giani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La questione stadio non interessa da vicino solo la Fiorentina e i suoi tifosi, ma anche la politica. Tra pochi mesi andranno infatti in scena le elezioni comunali e il tema Franchi gioca una buona fetta di consensi in vista delle votazioni. Ieri, sottolinea La Nazione, non era presente sugli spalti della tribuna autorità il sindaco Dario Nardella, assente per assistere alla gara di pallavolo della figlia e oggetto delle critiche di società e tifo. Non c’era neanche Eugenio Giani, governatore della Toscana, tifosissimo viola ma anch’egli non esattamente nelle grazie della famiglia Commisso. Assente anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, lui però in rapporti sostanzialmente cordiali con la società visto il continuo appoggio al non rifacimento del Franchi con i fondi del PNRR.

Chi invece ha fatto capolino allo stadio è stato Ignazio La Russa, presidente del Senato che mai ha nascosto la sua fede per l’Inter. Uscendo dalla politica, era presente al Franchi anche Leonardo Pieraccioni, forte delle sale piene per il suo ’Pare Parecchio Parigi’. Con lui l’amico di sempre Carlo Conti, pronto a sgolarsi per i viola che sostiene da sempre.