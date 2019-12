STADIO, Quali alternative alla Mercafir? Commisso...

Quali sono i rischi se il prezzo e i tempi della Mercafir sono saranno giusti per Commisso. Ci sono alternative alla Mercafir? Sono queste le domande a cui La Nazione cerca di rispondere questa mattina a pagina 40. La prima scelta di Commisso era stata il Franchi, perché la storia della Fiorentina nasce con lo stadio di Campo di Marte. Ma ora che la Soprintendenza ha reso ancora più esplicito il no all’abbattimento delle curve, a meno che Commisso non cambi idea, l’unica soluzione percorribile resta quella di realizzare il nuovo stadio nell’area Mercafir. Per motivi logistici l'area di Campi Bisenzio dove fare lo stadio non è molto comoda considerando il Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Quindi o l'area Mercafir o nulla. Il Comune non ha cercato possibili soluzioni alternative. Prima di Natale sapremo il prezzo dell'area Mercafir, prezzo che dovrà convincere Commisso a partecipare all'asta.